Спасатели выловили обессиленного тюлененка в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Служба спасения животных “Кошкиспас” передала детеныша в «Фонд друзей балтийской нерпы».

Службой спасения животных “Кошкиспас” был выловлен тюлененок в Петербурге. Животное спасли благодаря бдительным местным жителям, которые сообщили о его состоянии и месте нахождения. Животное передали в «Фонд друзей балтийской нерпы», где о нем позаботятся специалисты.

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10.04.2021 84
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