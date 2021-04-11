Служба спасения животных “Кошкиспас” передала детеныша в «Фонд друзей балтийской нерпы».
Службой спасения животных “Кошкиспас” был выловлен тюлененок в Петербурге. Животное спасли благодаря бдительным местным жителям, которые сообщили о его состоянии и месте нахождения. Животное передали в «Фонд друзей балтийской нерпы», где о нем позаботятся специалисты.
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По словам специалистов, он занимается выживанием, и ему необходимо помочь. По информации на страничке Фонда друзей балтийской нерпы в соцсети «ВКонтакте»,...
10.04.2021 84