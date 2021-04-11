Служба спасения животных “Кошкиспас” передала детеныша в «Фонд друзей балтийской нерпы».

Службой спасения животных “Кошкиспас” был выловлен тюлененок в Петербурге. Животное спасли благодаря бдительным местным жителям, которые сообщили о его состоянии и месте нахождения. Животное передали в «Фонд друзей балтийской нерпы», где о нем позаботятся специалисты.