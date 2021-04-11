Комплекс «Гостевой дом Сканди» оказался потоплен на 80%, воды «по колено и выше», ущерба на миллионы.

В полночь 11 апреля в Кировском поселке на территории комплекса «Гостевой дом Сканди» случилось наводнения. Как сообщают в соцсетях, в поселке прорвало самодельную дамбу удерживающую стоки и талую воду. Под водой также оказались дома в частном секторе.

Фото: Интересные события в Выборге vk.com Фото: Интересные события в Выборге vk.com Фото: Интересные события в Выборге vk.com

Комплекс «Гостевой дом Сканди» оказался потоплен на 80%, воды «по колено и выше», ущерба на миллионы. Эвакуация людей продолжалась до самого утра. По информации 47news.ru и сообщества ВКонтакте, жители неоднократно жаловались на подтопления и писали заявления о проблеме сброса дождевых вод на участки, но реакции не было.

По информации в МЧС по Ленобласти, большая вода стоит на территории комплекса, происшествий в частном секторе пока не зафиксировано. Помощь врачей людям не потребовалась. Об этом рассказали в издании 47news.ru.