В Луге приступили к восстановлению Воскресенского собора

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В здании собора конца 19-го века будут проведены противоаварийные, консервационные и реставрационные работы.

О начале реставрационных работ в Воскресенском соборе 11 апреля сообщил глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев. Заказчиком работ выступило Министерство культуры РФ.

В Луге приступили к восстановлению Воскресенского собора луга, Воскресенский соборИсточник: namliev_yv / Instagram
В Луге приступили к восстановлению Воскресенского собора луга, Воскресенский соборИсточник: namliev_yv / Instagram
В Луге приступили к восстановлению Воскресенского собора луга, Воскресенский соборИсточник: namliev_yv / Instagram

В здании собора конца 19-го века будут проведены противоаварийные, консервационные и реставрационные работы. Завершить планируют в мае 2022 года.

Вам будет интересно
В Луге приступили к восстановлению Воскресенского собора луга, Воскресенский собор
О тайнах космоса взрослым и детям расскажут в библиотеках Ленобласти
Мероприятия будут посвящены 60-летию первого полета в космос Юрия Гагарина. Так, жители и гости Ленобласти могут посетить тематические мероприятия проходящие в...
10.04.2021 67
Автор