В здании собора конца 19-го века будут проведены противоаварийные, консервационные и реставрационные работы.
О начале реставрационных работ в Воскресенском соборе 11 апреля сообщил глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев. Заказчиком работ выступило Министерство культуры РФ.
Источник: namliev_yv / Instagram
Источник: namliev_yv / Instagram
Источник: namliev_yv / Instagram
В здании собора конца 19-го века будут проведены противоаварийные, консервационные и реставрационные работы. Завершить планируют в мае 2022 года.
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