В здании собора конца 19-го века будут проведены противоаварийные, консервационные и реставрационные работы.

О начале реставрационных работ в Воскресенском соборе 11 апреля сообщил глава администрации Лужского муниципального района Юрий Намлиев. Заказчиком работ выступило Министерство культуры РФ.

Источник: namliev_yv / Instagram Источник: namliev_yv / Instagram Источник: namliev_yv / Instagram

В здании собора конца 19-го века будут проведены противоаварийные, консервационные и реставрационные работы. Завершить планируют в мае 2022 года.