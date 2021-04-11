Волховская городская прокуратура начала проверку инцидента.

В Волхове в пятницу вечером произошел травмоопасный инцидент с тремя подростками, который привлек внимание прокуратуры. Группа пьяных молодых людей повздорила в одном из заброшенных ангаров, после чего двое из них обстреляли из пневматического пистолета и подожгли третьего.

Пострадавший 17 лет обратился в больницу с рассечением брови и ожогами кистей рук. Тяжкий вред его здоровью нанесен не был. Стоит отметить, что молодой человек состоит на учёте в органах по делам несовершеннолетних.

Нападавших 17 и 18 лет задержали и составили на них административные протоколы. При себе у них изъяли пистолет и аэрозольный баллончик. Надзорные органы оценят достаточность проведённой профилактической работы с несовершеннолетними. Об этом рассказали 78.ru.