В Волхове распивающая алкоголь троица повздорила, после чего двое обстреляли и подожгли третьего

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Волховская городская прокуратура начала проверку инцидента.

В Волхове в пятницу вечером произошел травмоопасный инцидент с тремя подростками, который привлек внимание прокуратуры. Группа пьяных молодых людей повздорила в одном из заброшенных ангаров, после чего двое из них обстреляли из пневматического пистолета и подожгли третьего.

Пострадавший 17 лет обратился в больницу с рассечением брови и ожогами кистей рук. Тяжкий вред его здоровью нанесен не был. Стоит отметить, что молодой человек состоит на учёте в органах по делам несовершеннолетних.

Нападавших 17 и 18 лет задержали и составили на них административные протоколы. При себе у них изъяли пистолет и аэрозольный баллончик. Надзорные органы оценят достаточность проведённой профилактической работы с несовершеннолетними. Об этом рассказали 78.ru.

Вам будет интересно
В Волхове распивающая алкоголь троица повздорила, после чего двое обстреляли и подожгли третьего прокуратура, подростки, Волхов
В Петербурге 16-летний подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке
Школьник пронес в школу пневматический пистолет и начал стрелять в других детей. Учитель отобрал у него оружие, никто не пострадал. В...
11.04.2021 144
Автор