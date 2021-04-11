В Петербурге 16-летний подросток устроил стрельбу в школьной раздевалке

Автор: Анастасия Щербакова
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Школьник пронес в школу пневматический пистолет и начал стрелять в других детей. Учитель отобрал у него оружие, никто не пострадал.

В одной из школ Петербурга на улице Орджоникидзе произошла стрельба. Школьник 2005 года рождения пронес в школу пневматический пистолет и начал стрелять в сторону других детей. Преподаватель смог отобрать у ученика оружие. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже малолетнего стрелка опросили полицейские в присутствии его матери и отпустили. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом рассказали РИА Новости.

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