Школьник пронес в школу пневматический пистолет и начал стрелять в других детей. Учитель отобрал у него оружие, никто не пострадал.

В одной из школ Петербурга на улице Орджоникидзе произошла стрельба. Школьник 2005 года рождения пронес в школу пневматический пистолет и начал стрелять в сторону других детей. Преподаватель смог отобрать у ученика оружие. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже малолетнего стрелка опросили полицейские в присутствии его матери и отпустили. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом рассказали РИА Новости.