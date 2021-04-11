Причиной драки стала медицинская маска, которую «супергерой» не надел при входе в метро.

На выходных в Петербургском метро произошел конфликт сотрудников Петербургской подземки и молодого человека в костюме «человека-паука», из которого последний вышел победителем.

Как видно на кадрах видеозаписи, двое мужчин в форме силой пытаются увести юношу в костюме подальше от вагона. Причина была в отсутствии маски у пассажира. Причем как оказалось, у молодого человека не было не только супергеройской маски, но и медицинской.

Численное преимущество не помогло сотрудникам подземки одержать верх над «человеком-пауком» и он юрко запрыгнул в вагон, оставив преследователей позади. Об этом рассказали 78.ru.