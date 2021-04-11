В России запатентовали новый препарат от Covid-19

Федеральное медико-биологическое агентство России начало клинические исследования препарата «Мир-19».

Как сообщает Российская газета, уже завершена первая стадия клинического исследования препарата. В скором времени агентство перейдет ко второй фазе исследований лекарства.

Препарат тестируют на добровольцах, которые в настоящее время инфицированы коронавирусом. Сообщается, что «Мир-19» будет использоваться для профилактики и лечения Covid-19.