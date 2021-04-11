В России запатентовали новый препарат от Covid-19

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: портал «Русская Весна»

Федеральное медико-биологическое агентство России начало клинические исследования препарата «Мир-19».

Как сообщает Российская газета, уже завершена первая стадия клинического исследования препарата. В скором времени агентство перейдет ко второй фазе исследований лекарства.

Препарат тестируют на добровольцах, которые в настоящее время инфицированы коронавирусом. Сообщается, что «Мир-19» будет использоваться для профилактики и лечения Covid-19.

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03.03.2021 315
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