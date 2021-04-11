Шокирующее ДТП произошло около 19:00 на Кантемировской. Девушку-пешехода в тяжёлом состоянии отправили в реанимацию.

В Выборгском районе Петербурга около 19:00 произошло ДТП с большим количеством участников: столкнулись два автомобиля, велосипедист и пешеход. Как видно по кадрам, седан врезался в универсал, а тот сбил столб и людей.

Источник: vk.com/channel78news Источник: vk.com/channel78news Источник: vk.com/channel78news

На месте работает скорая и МЧС. Об этом рассказали 78.ru.