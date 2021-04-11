Данила Козловский посетил Сосновый Бор с премьерой своего фильма

Знаменитый российский актёр, сценарист и режиссёр презентовал свой новый фильм «Чернобыль» в кинотеатре «Современник».

Как сообщили в группе Мой Сосновый Бор, Данила Козловский посетил город в субботу, 10 апреля. Поводом для визита стал выход фильма «Чернобыль», где он выступил в качестве режиссера и актера главной роли.

В зале кинотеатра, где показали фильм, присутствовали ликвидаторы аварии на ЧАЭС, атомщики и учащиеся школ. Как отметил известный актер, в своей работе он хотел сделать акцент на семье, жизнь которой разрушает катастрофа: