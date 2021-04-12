Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем космонавтики

Губернатор Ленобласти поздравил всех жителей региона с Днем космонавтики, который отмечается сегодня, 12 апреля. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.

“За легендарным подвигом Юрия Алексеевича Гагарина и других космонавтов-первопроходцев стоит многолетний самоотверженный труд целой плеяды ученых, конструкторов, испытателей, открывших человечеству путь в космическое пространство”, — заявил Александр Дрозденко.

Он отметил, что Ленобласть не стоит в стороне от космических исследований: регион гордится уникальным радиотелескопом нового поколения РТ-13, научными достижениями ученых Соснового Бора и Гатчинского района. Также Ленобласть является единственным поставщиком молока для космонавтов.

В завершении он пожелал всем, кто связал свою жизнь с космической отраслью, здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной деятельности.

Напомним, сегодня в Ленобласти пройдет, стилизованный под 60-е годы XX века инновационный онлайн-марафон в честь 60-летия первого полета человека в космос. Трансляция начнется в 18.00. Подключиться к празднику можно будет по ссылке.