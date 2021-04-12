В Ленобласти за сутки выявили 95 новых случаев COVID-19 — данные на 12 апреля

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 91 человека, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 40 984, выздоровели — 37 872.
- Волосовский район: Бегуницы (+1), п. Курск (+1), Сосницы (+1), Рабитицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+2), Янино-1 (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+3), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Токсово (+2), Бугры (+1), Павлово (+1), Вирки (+1), Лупполово (+1), Рапполово (+1), Верхние Осельки (+1), Мистолово (+1), Касимово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+3), Глебычево (+1), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Приморск (+1), Каменногорск (+2), Лесогорский (+2), Вещево (+1), Высоцк (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+7), Рождествено (+1), Батово (+1), Коммунар (+4), Новосиверская (+1), Нижняя (+1), Торфяное (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Среднее село (+1).
- Кировский район: Приладожский (+1), Путилово (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
- Ломоносовский район: Лаголово (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Каменка (+1), Пехенец (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Починок (+1), Понтонное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4).
- Тосненский район: Тосно (+3), Никольское (+2), Сельцо (+1).
Вам будет интересно
В Ленобласти для формирования коллективного иммунитета необходимо привить от коронавирусной инфекции 930 тысяч 364 человека. Реализация этого плана проходит с учетом...
06.04.2021 274