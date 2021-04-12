В Ленобласти за сутки выявили 95 новых случаев COVID-19 — данные на 12 апреля

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 91 человека, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 40 984, выздоровели — 37 872.

  • Волосовский район: Бегуницы (+1), п. Курск (+1), Сосницы (+1), Рабитицы (+1).
  • Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+2).
  • Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+2), Янино-1 (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Кузьмоловский (+3), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Токсово (+2), Бугры (+1), Павлово (+1), Вирки (+1), Лупполово (+1), Рапполово (+1), Верхние Осельки (+1), Мистолово (+1), Касимово (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+3), Глебычево (+1), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Приморск (+1), Каменногорск (+2), Лесогорский (+2), Вещево (+1), Высоцк (+1)
  • Гатчинский район: Гатчина (+7), Рождествено (+1), Батово (+1), Коммунар (+4), Новосиверская (+1), Нижняя (+1), Торфяное (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Среднее село (+1).
  • Кировский район: Приладожский (+1), Путилово (+2).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
  • Ломоносовский район: Лаголово (+1).
  • Лужский район: Луга (+3), Каменка (+1), Пехенец (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+2), Починок (+1), Понтонное (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+4).
  • Тосненский район: Тосно (+3), Никольское (+2), Сельцо (+1).
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06.04.2021 274
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