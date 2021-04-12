Летом в России может появиться новый штраф для автомобилистов

Летом в России могут вступить в силу новые поправки в ПДД, предусматривающие штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.

Поправки могут вступить в силу с 1 июня. И если правительство их утвердит, то за нарушение сезонного использования шин начнут штрафовать на 500 рублей. Постановление еще не подписано.

Напомним, с 1 апреля из экзамена на водительские права исключили площадку. Теперь сдаются только теория и вождение в городе, где будут проверять элементы, ранее проверяемые на площадке. Только в том случае, если элемент нельзя выполнить в городе, его будут проверять на закрытых площадках и автодромах.