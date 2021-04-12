Три легковушки улетели в кювет на подъезде к Луге

Массовая авария произошла 11 апреля на 91 километре трассы Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти.

По словам очевидца, три легковушки улетели в кювет недалеко от деревни Беково, одна из них приземлилась прямо на крышу. Он также добавил, что никто серьезно не пострадал и все живы.





Вероятной причиной аварии назвал неблагоприятные погодные условия — на трассе по пути в Лугу был сильный боковой ветер и гололед. Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, 12 и 14 апреля на региональных дорогах также будет скользко.