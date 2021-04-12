В Волхове завели дело на двух подростков, которые пытались убить и поджечь знакомого

Следком Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении двух парней из Волхова, которые обстреляли и подожгли сверстника. Им вменяют покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, 9 апреля пьяные молодые люди 17 и 18 лет в Волхове заманили знакомого в ангар «с целью совершения убийства» на почве личной неприязни. Старший фигурант дела несколько раз выстрелил пострадавшему в голову из пневматического пистолета. После этого они избили его, душили и попытались поджечь. Потерпевший сумел убежать и остался жив, сообщает следком Ленобласти.

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На месте происшествия уже побывала следственно-оперативная группа. Назначены медицинские, баллистическая судебные экспертизы. В квартире одного из подростков был обнаружен пневматический пистолет.

Юношей задержали и допросили в качестве подозреваемых. Расследование продолжается.