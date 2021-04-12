Александр Дрозденко показал красоту Ириновского дуба на фоне усыпанного звездами неба

Сегодня, 12 апреля, Александр Дрозденко в Instagram-аккаунте поздравил всех с Днем космонавтики и поделился кадрами, на котором запечатлена красота Ириновского дуба на фоне звездного неба.

“Думаю, нет человека, кто не заглядывался хоть раз на таинственное и притягательное звездное небо, не мечтал узнать секреты черных дыр и галактик. Горжусь, что Россия и раньше, и сейчас — пионер космических исследований”, — отметил Дрозденко.

И по традиции пожелал всем здоровья и хорошего настроения.

Ранее в небе над Петербургом заметили вымеобразные облака – их еще называют мамматусами. Встречаются они крайне редко, преимущественно в тропических широтах.