Мертвого лыжника нашли на горнолыжном склоне курорта «Красное озеро» в Коробицыно

Труп направили в морг для установления причин смерти.

Ночью 11 апреля в поселке Коробицыно Приозерского района на склоне горнолыжного курорта «Красное озеро» обнаружили труп мужчины в спортивном обмундировании. Прибывшие на место полицейские не нашли видимых телесных повреждений на теле. При нем обнаружили часы, смартфон и деньги.

По предварительным данным, мужчина проживал в Мурино, ему 41 год. Известно, что ни комнату для проживания на курорте, ни спортинвентарь он не арендовал.

В этот же день во Всеволожском районе нашли труп мужчины с оторванными кистями. Возможно, это был «черный копатель». Рядом с телом лежали работающий фонарик и лопата.