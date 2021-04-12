Россияне стали отказываться от путешествий в Турцию

Количество отмеченных туров резко выросло и в минувшую пятницу оказалось в десятки раз выше стандартных показателей.

Российские туроператоры столкнулись с волной отмены путевок в Турцию на фоне сообщений о растущем числе заболеваний и ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Tez Tour.

Туристы встревожены появившимися в СМИ на прошедшей неделе сообщениями о возможной отмене регулярного авиасообщения с Турцией из-за негативной динамики распространения вируса. В последние дни в республике регистрируется до 50-55 тысяч случаев заболевания Covid-19 ежедневно.

В Tez Tour подсчитали, что в конце прошлой неделе количество забронированных туров с вылетом на ближайшие месяцы оказался минимальным. При этом спрос на туры с вылетом с середины лета почти не изменился. Количество отмеченных туров резко выросло и в минувшую пятницу оказалось в десятки раз выше стандартных показателей. По другим данным, негативный новостной фон привел к падению продаж путевок в Турцию на 20-25%.

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На прошлой неделе с СМИ обсуждалась возможность приостановки выездного туризма в Турцию. Кроме того, сообщалось, что российские власти рассматривают возможность введения карантина для прибывающих в РФ из Турцию. Предполагалось, что совещание по этому вопросу пройдет в пятницу. Позднее стало известно, что официальное решение по вопросу ограничения авиасообщения с Турцией может быть принято в понедельник.