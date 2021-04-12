Все чаще в Санкт-Петербург стали приходить дикие животные, у них начался период размножения

В районе Шуваловского карьера на днях заметили целое семейство кабанов.

По словам лектора Ленинградского зоопарка Дмитрия Васильева, в Санкт-Петербург с наступлением весны, все чаще стали наведываться дикие животные, сообщает издание 78.ru.

Лектор отметил, что в период размножения, самки могут наброситься на человека, защищая своих детенышей.

Что касается крупных животных, как лось, кабан или медведь, они могут причинить серьёзный вред здоровью в силу своих размеров.