Ленинградцам на заметку: ограничен срок распоряжения средствами материнского капитала

Женщины, направившие денежные средства на накопительную часть пенсии и изменившие потом решение, вправе в течение полугода определить иное направление использования средств.

Например, улучшение жилищных условий, получение ребенком образования, приобретение специальных товаров и услуг для реабилитации ребенка-инвалида. В случае если семья затрудняется с выбором, то можно продлить срок еще на шесть месяцев, но только один раз.

Если женщина отказалась направлять денежные средства материнского капитала на накопительную часть пенсии, но в течение года не обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении, то деньги будут считаться направленными на накопительную часть пенсии. Перевод денег ПФР осуществит самостоятельно в течение трех месяцев по окончании года.

Для тех, кто отказался от формирования накопительной части пенсии до 19 декабря 2020 года, течение срока начинается с указанного дня.