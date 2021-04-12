Школьники и студенты посмотрят, как работают предприятия Ленобласти «изнутри»

В Ленобласти стартовала акция “Неделя без турникетов”. Несколько десятков предприятий региона открыли свои двери для школьников и студентов.

С 12 по 16 апреля ребята увидят «изнутри», как работают Выборгский судостроительный завод, Каскад ладожских ГЭС, Тихвинский вагоностроительный завод и другие предприятия региона. Также познакомятся с работой полицейских и пожарных, журналистов и столяров.

«Неделя без турникетов» это ежегодная всероссийская акция (проводится в третью неделю апреля и октября), которая представляет собой один из элементов широкомасштабного профориентационного проекта «Работай в России!».

Ранее мы сообщали, что школьников Ленобласти приглашают принять участие в конкурсе «Рисуем Победу». Работы принимаются до 1 мая 2021 года. В конкурсе могут принять участие все желающие от 4 до 18 лет.