По последним данным, площадь пожара выросла до 10 тыс. кв. метров.

Для ликвидации пожара на «Невской мануфактуре» задействовали два вертолёта Ми-8, оборудованные водосливными устройствами. На текущий момент вертолеты произвели шесть сбросов воды общим объёмом свыше 30 тонн.

Напомним, что пожар на «Невской мануфактуре» случился в производственном здании примерно в 13:00. Причины на данный момент неизвестны. Пожару присвоили высший ранг сложности.

По данным 78.ru, при пожаре погиб 31-летний командир 64-й ПСЧ Илья Белецкий. Также пострадали двое спасателей — 30-летний заместитель начальник 64-й ПСЧ Алексей Соколов и 31-летний Борис Тарковский.