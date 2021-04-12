Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге — фото подписчика

Автор: Александр Селиванов
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Из огня спасли кошек приюта, который располагался в здании.

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Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn

Подписчица ivbg.ru прислала фото с места пожара в здании «Невской мануфактуры».

Девушка сообщила, что граждане стояли вокруг вещей вынесенных из здания.

Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге - фото подписчика спасатели, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, происшествие, Пожары в Санкт-Петербурге, Пожары в России, пожары, МЧС в Санкт-Петербурге, МЧС в России, мчс, Крупные пожары в Санкт-Петербурге, Крупные пожары в России, Крупные пожары, кошки, животные, Домашние животные в Санкт-Петербурге, Домашние животные в России, вещиАвтор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn

Также, пожарные спасли кошек из приюта, расположенного на территории мануфактуры.

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