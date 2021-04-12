Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге — фото подписчика

Из огня спасли кошек приюта, который располагался в здании.
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Подписчица ivbg.ru прислала фото с места пожара в здании «Невской мануфактуры».
Девушка сообщила, что граждане стояли вокруг вещей вынесенных из здания.
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn
Также, пожарные спасли кошек из приюта, расположенного на территории мануфактуры.
Вам будет интересно
При тушении пожара пострадал спасатель — он получил ожоги 30-40% тела. Пожару присвоили высший 5-й ранг. Сегодня, на «Невской мануфактуре» случился...
12.04.2021 153