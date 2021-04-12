Как горела невская мануфактура в Санкт-Петербурге — фото подписчика

Из огня спасли кошек приюта, который располагался в здании.

Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn

Подписчица ivbg.ru прислала фото с места пожара в здании «Невской мануфактуры».

Девушка сообщила, что граждане стояли вокруг вещей вынесенных из здания.

Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn

Также, пожарные спасли кошек из приюта, расположенного на территории мануфактуры.