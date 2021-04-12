Светлана Журова получила должность в Парламентской Ассамблее Совета Европы

В понедельник, 12 апреля стало известно о назначении Светланы Журовой на должность заместителя Председателя подкомиссии по образованию, по делам молодежи и спорту при парламентской ассамблее Совета Европы.

Назначение проходило в онлайн режиме. В ходе заседания комиссии чиновницей уже были намечены направления работы, в частности, она представила поправки к резолюции «Усиление роли молодежи в предотвращении и разрешении конфликтов».

«…необходимо усилить независимые усилия по сбору данных, чтобы правильно оценить количество молодых людей, затронутых различными конфликтами в мире, и выявить важных партнеров среди молодежных организаций и молодых миротворцев в сообществах, затронутых конфликтом. В поправках, внесённых мной, говорится о том, что в дальнейшем необходимо искать пути того, как создать комплексные механизмы для обеспечения реального участия молодежи в мирных процессах и разрешении споров», — рассказала на заседании Светлана Журова.