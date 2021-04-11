Историко-культурный центр «Патрия» проведет мероприятие на территории комплекса береговых батарей Кронштадтской крепости.

В этом году исполняется 100 лет спустя трагических событий Кронштадтского восстания. Историко-культурный центр «Патрия» по этому случаю проведет реконструкцию событий тех дней и постарается максимально передать дух событий тех лет. Место выбрали удачным и для размещение зрителей — его проведут 18 апреля на территории комплекса береговых батарей Кронштадтской крепости, на Южной Кронштадтской дороге, 44.

Принять участие в реконструкционных событиях может любой желающий а не только знаток истории. На данный момент заявки на участие подали более 70 человек, сообщают кураторы.

Проект «Кронштадт. 1921 — 100 лет в памяти города и горожан» направлен на «укрепление исторической памяти и преемственности поколений», как рассказала Александра Ефимова, куратор.

Напоминаем, что начало ожесточенного сопротивления тысячи моряков против большевиков было положено 1 марта 1921 года. Красной Армии удалось взять Кронштадт штурмом только со второй попытки, 17 марта. Восставшие подверглись суровым наказаниям от власти — к расстрелу были приговорены более 2 100 человек, к различным срокам наказания — более 6 400 человек. Около 8 тыс. восставших покинули Кронштадт, более 2 тыс. были ранены и захвачены в плен, как свидетельствуют различные источники. Об этом рассказали Невские новости.