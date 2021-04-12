«Льдина таяла на глазах»: подростки решили поплавать на импровизированном плоту по Смоленке

В понедельник, 12 апреля МЧС пришлось спасать двоих подростков, оказавшихся на льдине в устье реки Смоленка в Петербурге.

О происшествии сообщили в группе ДТП и ЧП/Санкт-Петербург. Как отметил автор публикации, спасатели прибыли быстро, никто их подростков не пострадал.

«В устье Смоленки подростки решили поплавать на льдине, но их быстро потащило в залив, льдина таяла на глазах. МЧС появились довольно быстро, в течение получаса после звонка. Всех спасли», — рассказал очевидец.