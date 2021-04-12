«Льдина таяла на глазах»: подростки решили поплавать на импровизированном плоту по Смоленке

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В понедельник, 12 апреля МЧС пришлось спасать двоих подростков, оказавшихся на льдине в устье реки Смоленка в Петербурге. 

льдина
Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург

О происшествии сообщили в группе ДТП и ЧП/Санкт-Петербург. Как отметил автор публикации, спасатели прибыли быстро, никто их подростков не пострадал.

льдина 1
Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
«В устье Смоленки подростки решили поплавать на льдине, но их быстро потащило в залив, льдина таяла на глазах. МЧС появились довольно быстро, в течение получаса после звонка. Всех спасли», — рассказал очевидец.
Вам будет интересно
"Льдина таяла на глазах": подростки решили поплавать на импровизированном плоту по Смоленке трудные подростки, Река Смоленка, Петербург, мчс, ледяная ловушка
Спасатели выловили обессиленного тюлененка в Петербурге
Служба спасения животных “Кошкиспас” передала детеныша в "Фонд друзей балтийской нерпы". Службой спасения животных “Кошкиспас” был выловлен тюлененок в Петербурге. Животное...
11.04.2021 174
Автор