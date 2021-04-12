Александр Беглов побывал на месте пожара на Октябрьской набережной

Губернатор Петербурга Александр Беглов прибыл к «Невской мануфактуре». Также он выразил соболезнования семьям пострадавших в страшном пожаре на Октябрьской набережной.

Губернатор Северной столицы пообещал, что город окажет всю необходимую помощь всем пострадавшим во время серьезного пожара на фабрике. Глава города выразил соболезнования семьям спасателей, которые пострадали во время исполнения служебного долга.

Соответствующая информация была опубликована на сайте Смольного.

Тем временем, ликвидация пожара продолжается. По обновленной информации число пострадавших спасателей увеличилось до трех. Двое пострадали, когда звенья газодымозащитной службы обеспечивали вывод людей из здания. Оба госпитализированы в тяжёлом состоянии: с одним работают врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, c другим медики ВЦЭРМ.

Ранее стало известно о гибели одного из ликвидаторов пожара.