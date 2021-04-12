Стало известно о гибели пожарного при тушении «Невской мануфактуры»

Автор: Анастасия Щербакова
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Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn

Сильно обгоревшее тело спасателя обнаружили в здании «Невской мануфактуры». 

О трагедии сообщает РИА Новости. Ранее стало известно о гибели пожарного во время ликвидации огня на фабрике. Связь с Ильей Белецким пропала после сильного выброса пламени. В этот момент он выводил людей из здания.

Известно, что по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Илья Белецкий — командир пожарно-спасательной части № 64 Невского района. Он был в числе сотрудников, которых в понедельник задействовали для тушения пожара на Октябрьской набережной, 50.

Как передает Фонтанка, пожар пока не устранен. Горят 10 тысяч квадратных метров. Вертолёты МЧС РФ и Минобороны сбросили порядка 240 тонн воды, на месте работает более 350.

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