Спасателям удалось локализовать пожар в «Невской мануфактуре»

Площадь возгорания на данный момент составляет десять тысяч квадратных метров. О локализация пожара объявили 12 апреля, в 22:22.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В 22:22 объявлена локализация пожара на площади 10 000 кв. м», — указано в сообщении.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщила, что пожар тушат по-прежнему по максимальному рангу сложности. Сообщается, что в здании на данный момент тлеют завалы на тысячах квадратных метров.

В общей сложности к устранению возгорания было привлечено 69 единиц спецтехники и 347 человек личного состава. Из них 225 человек — сотрудники МЧС.