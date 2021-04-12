Спасателям удалось локализовать пожар в «Невской мануфактуре»

Площадь возгорания на данный момент составляет десять тысяч квадратных метров. О локализация пожара объявили 12 апреля, в 22:22.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«В 22:22 объявлена локализация пожара на площади 10 000 кв. м», — указано в сообщении.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу сообщила, что пожар тушат по-прежнему по максимальному рангу сложности. Сообщается, что в здании на данный момент тлеют завалы на тысячах квадратных метров.
В общей сложности к устранению возгорания было привлечено 69 единиц спецтехники и 347 человек личного состава. Из них 225 человек — сотрудники МЧС.
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12.04.2021 13