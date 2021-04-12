Александр Беглов: сгоревшее здание «Невской мануфактуры» должно быть восстановлено

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился планами на здание, сгоревшее на Октябрьской набережной.

Как передает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу губернатора в понедельник,12 апреля, вечером, любое строительство на территории уничтоженной огнем фабрики противоречит закону «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

Здание является объектом культурного наследия, поэтому его можно будет только восстановить. Беглов также подметил, что случившееся — повод усилить ответственность собственника здания за содержание таких построек.