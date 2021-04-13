Сотрудники центрального аппарата МЧС выехали на место пожара на фабрике «Невская мануфактура»

Они окажут организационно-методическую и практическую помощь петербургским спасателям.

Оперативная группа из опытных сотрудников МЧС выехала на место пожара на «Невской мануфактуре» для помощи спасателям.

Мера поддержки выполняется по прямому поручению главы МЧС России Евгения Зиничева.

Напомним, что во время тушения горящей фабрики и спасения людей трое пожарных пострадали, а также один погиб.