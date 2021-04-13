Сотрудники центрального аппарата МЧС выехали на место пожара на фабрике «Невская мануфактура»

Автор: Александр Селиванов
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Они окажут организационно-методическую и практическую помощь петербургским спасателям.

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Автор фотографий: Ксения Ахмерова vk.com/idakkermannn

Оперативная группа из опытных сотрудников МЧС выехала на место пожара на «Невской мануфактуре» для помощи спасателям.

Мера поддержки выполняется по прямому поручению главы МЧС России Евгения Зиничева.

Напомним, что во время тушения горящей фабрики и спасения людей трое пожарных пострадали, а также один погиб.

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12.04.2021 73
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