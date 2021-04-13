Михаил Мишустин расширил возможности Фонда защиты прав дольщиков

Фонд помогает решить проблемы граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Он гарантирует завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег. Расходы фонда финансируются из федерального бюджета.

Вместе с тем в федеральном законе прописан ряд исключений, при которых фонд не может финансировать мероприятия по восстановлению прав дольщиков. Например, если прежний застройщик не являлся юридическим лицом, не имел прав на земельный участок или разрешения на строительство.

Новое постановление правительства утвердило условия, при одновременном соблюдении которых исключения не будут действовать и фонд сможет достроить проблемное жилье или выплатить компенсации дольщикам.

Условия:

Процедура банкротства, введенная в отношении застройщика.

Положительное заключение экспертизы на проектную документацию.

Нахождение объекта на участке, который допускает строительство.

Действующие технические условия на подключение дома к инженерным сетям и объем строительных работ, выполненный не менее чем на 50%.

Наличие средств в региональном бюджете на софинансирование строительства.

Отсутствие наложенного ареста на недостроенный дом и земельный участок.