Евгений Зиничев выразил соболезнования родным погибшего в Санкт-Петербурге пожарного

Погибший командир отделения был на службе в МЧС с 2010 года.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким Ильи Белецкого, погибшего при ликвидации крупного пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге.

По словам Зиничева, ведомство родным и близким погибшего сотрудника будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

На службе в МЧС командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий был с 2010 года.