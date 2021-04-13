Евгений Зиничев выразил соболезнования родным погибшего в Санкт-Петербурге пожарного

Погибший командир отделения был на службе в МЧС с 2010 года.
Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким Ильи Белецкого, погибшего при ликвидации крупного пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге.
По словам Зиничева, ведомство родным и близким погибшего сотрудника будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.
На службе в МЧС командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий был с 2010 года.
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13.04.2021 53