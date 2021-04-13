Российским водителям рассказали, как правильно собрать автомобильную аптечку

Автомобилисты, которые вознамерились самостоятельно собирать аптечку, должны тщательно свериться со списком министерства здравоохранения.

В первую очередь, специалисты рекомендуют ознакомиться с актуальным приказом Министерства здравоохранения и учесть все тонкости. Так, например, в аптечке должно находиться два вида марлевых бинтов и если там окажется только один, она не будет соответствовать требованиям. Об этом пишет издание РИА «Новости».

Кроме того, не будет лишним возить с собой распечатанную официальную инструкцию к аптечке, поскольку в экстренной ситуации искать описание вложенных средств и порядок действий будет проблематично. Также следует задуматься об удобном месте хранения аптечки: специалисты рекомендуют положить её в карман водительского или пассажирского сидения, в бардачок или подлокотник заднего сидения.

При желании аптечку можно дополнить немедицинскими средствами: фонариком, блокнотом, ручкой для записи. Также пригодится охлаждающий пакет, помогающий при ушибах и укусах насекомых.

Автолюбителям нужно строго следить за сроком годности лекарств. В состав аптечки могут входить, помимо прочего, сорбенты, обезболивающие и жаропонижающие средства, раствор для промывания и обеззараживания глаз, антисептик.

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