В поселке Починок организуют аптеку после обращения к Дрозденко

В ходе прямой линии, проходившей 5 октября 2020 года, у Александра Дрозденко спросили, можно ли разместить аптечный пункт в существующем фельдшерско-акушерском пункте в поселке Починок.

Дело в том, что жителям населенного пункта очень нужна аптека. На вопрос ответили ответственные сотрудники областного комитета по здравоохранению.

Исполняющему обязанности главного врача Приозерской межрайонной больницы направлена рекомендация организовать розничную торговлю лекарственными препаратами через фельдшерско-акушерский пункт поселка на Ленинградском шоссе, 13.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в поликлинике Волосово поставят подъемник после обращения к Дрозденко на прямую линию.