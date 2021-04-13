Блокадников уравняли в правах в Ленобласти

Жители Ленобласти, прожившие в осажденном городе менее четырех месяцев, с 1 января 2021 года получили право на дополнительные меры соцподдержки

Так ежемесячную выплату теперь могут получить инвалиды первой группы — 10 тысяч рублей, второй группы – 7,5 тысяч рублей, третьей группы – 5 тысяч рублей, людям без инвалидности – 3 тысячи рублей.

Консультацию можно получить по телефону информационно-справочной службы 8-800-350-06-05 или на официальном сайте Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты населения».

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