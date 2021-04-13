Машинист применил экстренное торможение и сигналы, но это всё-равно не спасло от столкновения.

Пенсионерка 73-х лет попала под колеса грузового поезда на перегоне между станциями Челово-Тарковичи Ленинградской области. Трагический случай произошел, когда пожилая женщина переходила пути в неположенном месте и не заметила приближающийся поезд. Даже не смотря на сигналы машиниста и экстренное торможение, столкновение избежать не удалось.

Однако пенсионерка смогла выжить. Она попала в больницу, получив травмы средней тяжести. Транспортная полиция проводит проверку по данному факту, сообщает 78.ru.