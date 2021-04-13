Всего у него изъяли 3,5 килограмма запрещенных веществ.

В Ленинградской области задержали 27-летнего уроженца Карелии. Его подозревают в попытках сбыта наркотических веществ, передает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Так, в машине задержанного обнаружили один килограмм кристаллического вещества белого цвета, который тот хранил в пакете. Далее правоохранители нагрянули с обысками на съемные квартиры карела и нашли там еще 37 пакетов с разными веществами — их подозреваемый хранил уже в платяных шкафах. Масса этих пакетов составила 2,5 килограмма.

Как полагают правоохранители, в дальнейшем задержанный собирался сбыть расфасованный «товар». Мужчину арестовали, на него завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».