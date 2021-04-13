Александр Дрозденко рассказал, как Ленобласть будет решать проблему обманутых дольщиков

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Анастасия Илюшина ЛенТВ24

«Дольщики, конечно же, свои метры получат. Но государство за эти метры заплатит миллиарды рублей».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подробно ответил, как в области будут решать проблему обманутых дольщиков. Как стало известно, Ленинградская область подписала соглашение с Фондом защиты прав дольщиков, где было решено что компенсационный фонд станет основным источником финансирования, а остальное сделают за счет федерального бюджета. Регион взял на себя обязательства по строительству инженерных сетей, инфраструктуры и социальных объектов.

Затем условия несколько раз поменяли. Сумма, которую регион вложил в финансирование увеличилась до 51% через полгода. Дошло до того, что Фонд защиты прав дольщиков в 2020 году потребовал из бюджета Ленобласти 8 миллиардов рублей. Александр Дрозденко призвал вернуться к первоначальным условиям договора либо выделить целевой бюджетный кредит для решения проблем дольщиков на 10 лет под 0,1%.

Александр Дрозденко отметил, что проблема софинансирования будет решена, однако работу с обманутыми дольщиками нужно продолжать. Область, по словам губернатора, перечислила в Фонд 2 миллиарда, однако из них отчитались только за 400 миллионов.

Дольщики, конечно же, свои метры получат. Но государство за эти метры заплатит миллиарды рублей. Я предложил Тимофееву (Константин Тимофеев —генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков — Прим. ред.), за каждый рубль, который мы перечисляем на проблемный объект, требовать персональную ответственность того юридического лица и физических лиц, которые его учредили. Это прямое нанесение ущерба бюджету. Мы не планировали вкладывать деньги в частную стройку. Они взялись построить жилые дома, заключили частные договоры, взяли деньги и людей кинули. Он должен нам в обозримом периоде вернуть деньги, либо, если не сможет, он должен сесть. Тогда мы будем понимать, что справедливость восторжествовала. — Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Об этом рассказали ЛенТВ 24.

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