«Дольщики, конечно же, свои метры получат. Но государство за эти метры заплатит миллиарды рублей».
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подробно ответил, как в области будут решать проблему обманутых дольщиков. Как стало известно, Ленинградская область подписала соглашение с Фондом защиты прав дольщиков, где было решено что компенсационный фонд станет основным источником финансирования, а остальное сделают за счет федерального бюджета. Регион взял на себя обязательства по строительству инженерных сетей, инфраструктуры и социальных объектов.
Затем условия несколько раз поменяли. Сумма, которую регион вложил в финансирование увеличилась до 51% через полгода. Дошло до того, что Фонд защиты прав дольщиков в 2020 году потребовал из бюджета Ленобласти 8 миллиардов рублей. Александр Дрозденко призвал вернуться к первоначальным условиям договора либо выделить целевой бюджетный кредит для решения проблем дольщиков на 10 лет под 0,1%.
Александр Дрозденко отметил, что проблема софинансирования будет решена, однако работу с обманутыми дольщиками нужно продолжать. Область, по словам губернатора, перечислила в Фонд 2 миллиарда, однако из них отчитались только за 400 миллионов.
Об этом рассказали ЛенТВ 24.