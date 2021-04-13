Новой добровольной пожарной команде 14 апреля торжественно передадут пожарный автомобиль.

В СНТ «Волна» Ленобласти (садоводческий массив Чаща) передадут пожарный автомобиль новой добровольной пожарной команде. Церемония пройдет на открытой площадка у здания пожарной части и Администрации садоводства «Волна».

«Добровольное пожарное объединение Чаща» было организовано группой активных граждан, которые будут оберегать от пожара 29 садоводств, расположенных в массиве Чаща. Государственная противопожарно-спасательной службы Ленинградской области отмечает, что развитие пожарного добровольчества очень важно и будет развиваться, поскольку для прибытия профессиональных пожарных в населенные пункты иногда требуется более 20 минут.

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