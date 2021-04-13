Это уже второе золото национального турнира в копилке уроженца Ленобласти.
Волейболист из Соснового Бора в составе московской команды «Динамо» стал чемпионом России. За московский клуб Дмитриев выступает второй сезон. Команда за это время успела выиграть Кубок России и европейский Кубок ЕКВ.
Семен Дмитриев – воспитанник местной Детско-юношеской спортшколы, его готовил тренер Сергей Каткин. В 2019 году золото взял спортсмен из Соснового Бора в составе кемеровского «Кузбасса». Об этом рассказали ЛенТВ 24.
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