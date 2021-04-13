Сосновоборец Семен Дмитриев из московского «Динамо» стал чемпионом России по волейболу

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: «Мой Сосновый Бор» ВКонтакте
Источник: «Мой Сосновый Бор» ВКонтакте

Это уже второе золото национального турнира в копилке уроженца Ленобласти.

Волейболист из Соснового Бора в составе московской команды «Динамо» стал чемпионом России. За московский клуб Дмитриев выступает второй сезон. Команда за это время успела выиграть Кубок России и европейский Кубок ЕКВ.

Семен Дмитриев – воспитанник местной Детско-юношеской спортшколы, его готовил тренер Сергей Каткин. В 2019 году золото взял спортсмен из Соснового Бора в составе кемеровского «Кузбасса». Об этом рассказали ЛенТВ 24.

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