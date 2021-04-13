Александр Дрозденко рассказал о целях муниципальной реформы

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: интервью ЛенТВ24

Новая реформа позволит сократить чиновничий аппарат и увеличить эффективность муниципалитетов, заявил губернатор.

Губернатор Александр Дрозденко дал интервью изданию ЛенТВ24, в котором рассказал о необходимости муниципальной реформы в Ленобласти. Новая реформа позволит сократить чиновничий аппарат и увеличить эффективность муниципалитетов, заявил губернатор.

По словам губернатора, многие муниципалитеты не имеют финансовой самостоятельности, при этом объединяться с другими муниципалитетами, чтобы улучшить финансовое положение, они не хотят.

Сложность новой реформы заключается в сокращении чиновничьего аппарата. Однако уменьшение количества муниципалитетов приведет к увеличению их эффективности, отметил губернатор.

Мы должны сделать эту реформу с той целью, чтобы количество муниципалитетов стало меньше, но они стали эффективнее. 220 муниципалитетов — можно где-то одновременно найти 220 менеджеров, которые эффективно бы управляли территориями, особенно теми, где не хватает денег? — Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Люди зачастую обращаются к тем кто более открыт — к правительству и губернатору Ленобласти. Это говорит о неэффективности руководства муниципалитетов. Отсутствие системы ответственности за невыполнение поручений также дает свои последствия.

Об этом рассказали в издании ЛенТВ24.

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