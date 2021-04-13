Новая реформа позволит сократить чиновничий аппарат и увеличить эффективность муниципалитетов, заявил губернатор.
Губернатор Александр Дрозденко дал интервью изданию ЛенТВ24, в котором рассказал о необходимости муниципальной реформы в Ленобласти. Новая реформа позволит сократить чиновничий аппарат и увеличить эффективность муниципалитетов, заявил губернатор.
По словам губернатора, многие муниципалитеты не имеют финансовой самостоятельности, при этом объединяться с другими муниципалитетами, чтобы улучшить финансовое положение, они не хотят.
Сложность новой реформы заключается в сокращении чиновничьего аппарата. Однако уменьшение количества муниципалитетов приведет к увеличению их эффективности, отметил губернатор.
Люди зачастую обращаются к тем кто более открыт — к правительству и губернатору Ленобласти. Это говорит о неэффективности руководства муниципалитетов. Отсутствие системы ответственности за невыполнение поручений также дает свои последствия.
Об этом рассказали в издании ЛенТВ24.