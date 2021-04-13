Ленинградские школьники выберут самых классных учителей

В регионе проходит конкурс «Классный, самый классный», в жюри которого входят ученики с 1 по 11 классы ленинградских школ.

В настоящее время завершен отбор претендентов — всего в нем принимают участие 25 педагогов. Конкурс проводится по трем номинациям: «Классный руководитель 1-4 классов», «Классный руководитель 5-11 классов» и «Классный руководитель коррекционного (инклюзивного) класса».

Приз в каждой номинации — 40 тысяч рублей для победителей, а для лауреатов 30 тысяч рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, начиная с 2021 года на торжественных линейках или выпускных одиннадцатиклассники начнут получать «Атлас-справочник Ленинградской области», выпущенный в издательстве РГПУ им. А.И. Герцена. В Атласе рассказывается об уникальности 47 региона, официальных символах, об истории каждого района.