Экс-руководитель Роспотребнадзора считает, что полеты в Турцию нужно закрыть до конца лета.

Доктор медицинских наук и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко высказался о ситуации с прекращением авиасообщения России с Турцией. По словам эпидемиолога, ограничения полетов должно быть продлено минимум до лета.

Врач негативно высказался о системе здравоохранения и ситуации с пандемией коронавируса в республике. Россияне должны добровольно отказаться от полетов в эту страну, отметил Онищенко, добавив, что Турция «наживается на российских туристах» в этой ситуации. Об этом рассказали 78.ru.

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