Онищенко посоветовал навсегда оставить масочный режим

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко озвучил мнение, что кроме коронавируса для людей существуют и другие не менее опасные заболевания. Поэтому ношение защитных масок по его мнению должно стать «элементом нашей культуры».

Такое мнение первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке озвучил на пресс-конференции в четверг, 1 апреля, сообщает «Российская газета».

«Никогда. Это должно быть элементом нашей культуры», — сказал Геннадий Онищенко, отвечая на вопрос, когда Россия сможет отказаться от масочного режима.

Он также добавил, что кроме Covid-19 существует другие сезонные инфекции, которые представляют не меньшую опасность.

«Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа. Он не один, там 200 вирусов одновременно. Так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока заболеешь?», — заключил Онищенко.