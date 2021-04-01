Онищенко посоветовал навсегда оставить масочный режим

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Интерфакс

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко озвучил мнение, что кроме коронавируса для людей существуют и другие не менее опасные заболевания. Поэтому ношение защитных масок по его мнению должно стать «элементом нашей культуры».

Такое мнение первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке озвучил на пресс-конференции в четверг, 1 апреля, сообщает «Российская газета».

«Никогда. Это должно быть элементом нашей культуры», — сказал Геннадий Онищенко, отвечая на вопрос, когда Россия сможет отказаться от масочного режима.

Он также добавил, что кроме Covid-19 существует другие сезонные инфекции, которые представляют не меньшую опасность.

«Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа. Он не один, там 200 вирусов одновременно. Так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока заболеешь?», — заключил Онищенко. 
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