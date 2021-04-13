По вине владельца хостела в Новосергиевке постояльцы массово заразились COVID-19

Житель Всеволожского района предстанет перед судом за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм весной 2020 года. По его вине коронавирусом массово заболели трудовые мигранты.

Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд, сообщает Online47.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

О нелегальной гостинице для мигрантов во Всеволожском районе ivbg.ru писал ранее. После проверки следственных органов, его закрыли на карантин, а постояльцев проверяли на коронавирус.