«Невская мануфактура» продолжает тлеть спустя 30 часов тушения

Сообщается, что уровень сложности пожара на Октябрьской набережной снижен до минимального. Некоторые участки фабрики продолжают тлеть.

Об этом во вторник, 13 апреля, вечером сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Петербургу.

«На данный момент в производственном здании размерами 35х150 метров происходит тление в завалах на площади 300 квадратных метров», — сообщают в ведомстве.

Экстренные службы по-прежнему занимаются уточнением сведений о пострадавших в ЧП. На данный момент на месте уничтоженной фабрики работают 37 человек и 9 единиц техники.

Ранее стало известно, что пострадавших в ликвидации крупного возгорания сотрудников МЧС поощрят правительственными наградами. Также высокой награды удостоится погибший на объекте пожарник Илья Белецкий — посмертно.