Пожарных, тушивших «Невскую мануфактуру», представят к наградам

Пострадавших сотрудников МЧС при ликвидации крупного пожара на «Октябрьской набережной» поощрят высокими наградами.

Об этом сообщает 47channel. Данное решение приняли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава управления МЧС по городу Алексей Аникин.

Правительственные награды за мужество при исполнении служебного долга получат пострадавшие сотрудники МЧС, а также Илья Белецкий, командир пожарно-спасательной части № 64 Невского района, однако только уже посмертно.

Ранее мы писали, что сильно обгоревшее тело спасателя обнаружили в здании «Невской мануфактуры». Им оказался Илья Белецкий — он был в числе сотрудников, которых в понедельник задействовали для тушения пожара на Октябрьской набережной, 50.