Холодная погода не отпустит Санкт-Петербург в среду

Температура воздуха опустится до 8-10 градусов.

По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Отмечается, что на погоду в Северной столице окажет влияние холодная часть циклона. Ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха опустится до 8-10 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы.