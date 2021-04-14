Холодная погода не отпустит Санкт-Петербург в среду

Температура воздуха опустится до 8-10 градусов.
По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.
Отмечается, что на погоду в Северной столице окажет влияние холодная часть циклона. Ожидаются кратковременные дожди.
Температура воздуха опустится до 8-10 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы.
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13.04.2021 131