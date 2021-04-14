Финляндия заявила о своей готовности организовать встречу Владимира Путина и Байдена

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте заявили, что страна могла бы принять встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Как передает ТАСС, предложение провести встречу в Финляндии или другом финском городе было сделано некоторое время назад.

Вчера сообщалось, что в ходе телефонного разговора между Байденом и Путиным, состоявшимся по инициативе американской стороны, президент США предложил российскому коллеге встретиться на территории третьей страны. Вскоре после этого Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Летом 2018 года Финляндия уже становилась площадкой для переговоров Путина и Дональда Трампа, на тот момент занимавшего пост президента Соединенных штатов Америки.