Финляндия заявила о своей готовности организовать встречу Владимира Путина и Байдена

Автор: Александр Селиванов
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В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте заявили, что страна могла бы принять встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Как передает ТАСС, предложение провести встречу в Финляндии или другом финском городе было сделано некоторое время назад.

Вчера сообщалось, что в ходе телефонного разговора между Байденом и Путиным, состоявшимся по инициативе американской стороны, президент США предложил российскому коллеге встретиться на территории третьей страны. Вскоре после этого Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Летом 2018 года Финляндия уже становилась площадкой для переговоров Путина и Дональда Трампа, на тот момент занимавшего пост президента Соединенных штатов Америки.

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