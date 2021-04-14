Реверсивное движение введут с 15 апреля по 16 июня. Пешеходы в это время смогут пройти только со стороны Каменногорска.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на мосту через реку Вуоксу, расположенном на 36-м км автодороги Выборг — Светогорск будет введено реверсивное движение на два месяца. Оно продлится с 15 апреля по 16 июня. В это время дорожные службы будут проводить капитальный ремонт моста. Завершить обещают в четвертом квартале.
Скорость движения по мосту на время работ ограничат до 40 км/час. Пешеходы в это время смогут пройти только со стороны Каменногорска. Об этом рассказали 78.ru.
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12.04.2021 157